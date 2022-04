Neos fliegen heute aus den Ausschüssen im Landtag

Sie hat nun einen Abgeordneten mehr. In den Ausschüssen hat sie nun sechs statt fünf Sitze und damit die absolute Mehrheit. Und der Vorsitz im Wirtschaftsausschuss wandert von Elisabeth Weitgasser (Neos) zu Michaela Barthel (ÖVP). In der Praxis ist die absolute Mehrheit für die ÖVP am wertvollsten.