Heimische Start-up-Branche trotz Krise gewachsen

Sechs „Einhörner“ in Österreich

Zuletzt hatten mehrere heimische Jungunternehmen diesen Schwellenwert erreicht. Der Start-up-Investor i5invest zählt sechs dieser Einhörner in Österreich. Die wohl bekanntesten unter ihnen sind die Nachhilfe-App GoStudent und Bitpanda, über deren App man in Kyptowährungen investieren kann. Dazu kommen mehrere Start-ups, für die das Potenzial gesehen wird, in den nächsten zwei Jahren aufzusteigen.