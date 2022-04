Schwimmverband: Untersuchung gegen Olympiasieger

Rylow war aufgrund seiner Anwesenheit und seines Verhaltens bei einer Veranstaltung im Luschniki-Stadion in Moskau gesperrt worden. An der Veranstaltung hatte auch der russische Präsident Wladimir Putin teilgenommen. Putin will sich am Dienstag mit Olympia-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern treffen.