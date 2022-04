Motorradfahrer fuhr 150 km/h auf Todesstrecke

Führerschein weg, 5000 Euro Strafe

„Der Führerscheinentzug ist fix, da der Gesetzgeber in diesem Fall davon ausgehen wird, dass die Verkehrszuverlässigkeit in Frage gestellt wird“, sagt Heimo Kohlbacher von der Landespolizeidirektion. Dazu drohen dem Raser auch zwei geschmalzene Strafen in Höhe von bis zu 5000 Euro - einmal wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung und wegen der festgestellten technischen Mängel an seiner Maschine.