Ex-Fußballer Blochin bleibt trotz Krieg in Ukraine

Die ukrainische Fußball-Legende Oleg Blochin will das Land trotz des russischen Angriffskrieges nicht verlassen und rechnet mit einem Sieg der Ukraine in dem Konflikt. „Ich hatte nie die Absicht, irgendwohin zu gehen, ich bin hier geboren“, sagte der frühere Stürmerstar von Dynamo Kiew am Samstag im ukrainischen Fernsehen.