25 Bewerber schafften heurige „Feuerwehrmatura“

Topleistung an der Spitze

Die meisten Punkte holten Markus Zweng von der Feuerwehr Leithaprodersdorf, Marcel Jagerhofer von der Feuerwehr Limbach und Christian Klampfl von der Feuerwehr Neustift an der Lafnitz. Landesfeuerwehrreferent Landesrat Heinrich Dorner nahm die Auszeichnung vor und betonte die Bedeutung der Feuerwehr. „Die Feuerwehren sind eine wesentliche Stütze im Bereich der Sicherheit und immer rasch zur Stelle, wenn Hilfe benötigt wird. Ich gratuliere allen Absolventen zu ihrer großartigen Leistung“, so Dorner.