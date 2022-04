„Glück ist eine Entscheidungssache“

Robert Schneider:Wie hast Du diesen Ort gefunden?

Marcus Nigsch: Das war in der Volksschulzeit. Ich habe die Nadja hier heraufbegleitet, die wohnte dort hinten. Da kamen wir an diesem Platz vorbei, und ich dachte, das ist ja wie ein Zimmer. Das Wäldchen sind die Wände. Als Kind habe ich mit anderen Kindern oft hier oben gespielt. Deshalb wurde der Platz noch nicht unbedingt wichtig für mich. Das kam erst viel später, dieses Gefühl, hier ist alles gut. Solche Plätze gab es einige in meinem Leben. Zum Beispiel die Kapelle im Marianum in Bregenz. Das war auch so ein Ort. Dort verbrachte ich als Zögling oft ganze Nächte, weil ich so Heimweh hatte. Der Satz „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen“ stimmte aber nicht. Es war stockdunkel. Nur das Ewige Lichtlein flackerte. Dennoch war es ein guter Ort. Ich will das auch gar nicht erklären oder entmystifizieren.