Bett & Bildung: Hochreiter läutet neue Ära ein

Von Hotels wie dem Vortuna in Bad Leonfelden und dem Am Kogl in St. Georgen/Attergau bis zur Produktion von Lasagne, belegten Holzofenbroten, Schinken und Salami: Breit aufgestellt ist die Hochreiter-Gruppe. Nach enormen Wachstumsschüben stellte sich nun die Firma in Sachen Fachkräfteausbildung neu auf.