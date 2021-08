Hochreiter-Gruppe sucht einen Lasagne-Versteher

„Wir sind hier intensiv in der Planungsphase, rechnen mit einer Inbetriebnahme Ende 2023“, so Hochreiter. Auch in Perg, wo Pasta-Gerichte und gefüllte Toasts hergestellt werden, läuft’s rund. Und in Bad Leonfelden? „Hier konnten wir uns noch einmal eine Expansionsfläche sichern“, sagt Hochreiter. Außerdem werden in der Zentrale nun auch Geflügelprodukte, wie gegrillte Hühner- und Putenstreifen, hergestellt. Das neue Ausbildungszentrum steht kurz vor der Fertigstellung.