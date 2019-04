Reha-Zuschlag schafft bis zu 50 neue Arbeitsplätze

Von Lasagne bis zum Café

In der gesamten Firmengruppe sind bereits mehr als 700 Mitarbeiter beschäftigt - nicht nur in den Gesundheits-Betrieben in Bad Leonfelden und St. Georgen im Attergau, sondern auch im Café Kastner in Leonfelden und vor allem in den Lebensmittel-Werken in Perg, Reichenthal und Bad Leonfelden, wo neben Wurstprodukten Lasagne und gefüllte Toasts herstellt werden. Diese werden weltweit exportiert.