Kultklub Fluc feiert 20. Geburtstag mit Konzerten

Kompaktes Live-Programm

Nach der massiven Sanierung des Fluc und der Fluc Wanne hat die Wiener Kult-Location in den letzten Tagen schon voll durchgestartet. Mit dem vorläufigen Ende der Pandemieeinschränkungen steht den mehrtägigen Geburtstagsfeierlichkeiten nichts mehr im Wege. Von 27. April bis 1. Mai geben sich unterschiedliche Bands und Künstler wie Gazal, Afu Ra, Repetitor, Gewalt, Die fitten Titten oder Vabrassmas die Ehre. Ein mehr als buntes Programm, dass am „Tag der Arbeit“ ab 16 Uhr mit einem speziellen DJ-Set beendet wird. Die Spendentickets für die Konzerttage kann man unter www.ntry.at in unterschiedlichen Preiskategorien wählen. 30 Prozent des Kartenerlöses werden an die Flüchtlingshilfe für die Ukraine gespendet, Spendentöpfe werden aufgestellt. Alle weiteren Infos gibt es unter www.fluc.at. Happy Birthday und auf die nächsten 20 Jahre!