LIVE ab 13.15 Uhr: Erstes Freies Training in Imola

Bei den Tifosi ist jedenfalls schon vorab Feierstimmung angesagt. Zuletzt durfte man 2006 den siebenten Imola-Sieg von Michael Schumacher dort feiern. Auch diesmal soll ein Sieg her, Teamchef Mattia Binotto hat signifikante Upgrades am Auto aber ausgeschlossen. Man will gegenüber der ohnehin schwächelnden Konkurrenz das gute Momentum beibehalten und gerade an einem besonders hektischen Heim-Wochenende keine Wagnisse eingehen.