Johnny Depp: Drogen-Hochzeit mit Amber Heard

Heard und Depp hatten nach vierjähriger Beziehung im kleinen Kreise in ihrem Haus in Los Angeles geheiratet. Auf Nachfrage seiner Anwältin verriet Depp, wer an der „Drogenorgie“ teilgenommen hatte: „Amber, ein paar meiner Freunde und noch ein paar andere Leute. Ihre ganze Gang hat MDMA genommen.“ Auf die Frage, ob er auch auf Ecstasy gewesen war, antwortete er: „Um ehrlich zu sein, wenn ich MDMA nehmen würde, wäre das eine Verschwendung von Drogen. Ich würde jemand anderem den Rausch wegnehmen, weil es keinen Effekt auf mich haben würde.“