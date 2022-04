Zu teures Leben | Zu viel Impfstoff

Zu viel Impfstoff. Erinnern Sie sich noch an die Aufregung über die Impfdrängler-Bürgermeister? Das ist nicht sehr viel mehr als ein Jahr her. Da schlichen sich manche Kommunalpolitiker an den damals impfberechtigten vulnerablen Menschen vorbei, um heimlich, still und leise den Erststich zu bekommen. Wir erinnern uns auch an die Zeiten, als endlich genug Impfstoff vorhanden war und sich an einzelnen Tagen nicht viel weniger als 100.000 Menschen hierzulande impfen ließen. Gestern, am 21. April 2022, ließen sich gerade einmal 187 Menschen den Erststich verpassen, wöchentlich lassen sich derzeit im Schnitt 16.000 Erst-, Zweit- oder Drittstiche verpassen. Und so kommt längst, was kommen musste: Wir haben viel zu viel Impfstoff! Viele Dosen sind bereits abgelaufen, bei vielen kann die Haltbarkeit verlängert werden, weitere werden an ärmere Länder verschenkt. Denn bei der aktuellen Nachfrage hätten wir derzeit Impfstoff für mehr als 15 Jahre. So ändern sich die Zeiten. Wobei: Hoffentlich dreht sich das nicht noch einmal in die andere Richtung…