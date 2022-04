Opfer von US-Arzt fordern Entschädigung vom FBI

Die Namen der 13 Opfer könne er zu diesem Zeitpunkt des juristischen Prozederes nicht nennen, so White. Nassar war seit Sommer 2017 in insgesamt drei Urteilen für seine kriminellen Übergriffe auch gegen Minderjährige zu Gefängnisstrafen von bis zu 175 Jahren verurteilt worden. Er hatte sich in den Verfahren schuldig bekannt, mehrere Mädchen sexuell misshandelt zu haben. Insgesamt hatten hunderte Turnerinnen und ihre Eltern gegen ihn geklagt, darunter auch die Olympiasiegerinnen Simone Biles, Alexandra Raisman und McKayla Maroney.