Rumäne klaute wie ein Rabe und muss hinter Gitter

So steigt er mit einem Komplizen in ein Restaurant ein und klaut dort zwei Tresore samt Inhalt. Rund 35.000 Euro befinden sich darin. Weiters bricht er in ein Handygeschäft ein, wo er drei Mobiltelefone im Wert von über 3000 Euro, Bargeld und eine Armbanduhr fladert. Die Waren bietet er zum Teil im Internet zum Verkauf an. Ein Einbruch in ein weiteres Geschäft scheitert, weil der Alarm losgeht. Als er kurz als Gebäudereiniger in einer Firma im Oberland arbeitet, fegt er mit seinem Onkel neben Staub und Schmutz, auch gleich ein paar Spinde leer.