Wenn Politiker und Bürger gemeinsam Nüsse knacken

Politik leidet unter Vertrauensverlust

Die Ergebnisse müssen außerdem in Form von Feedbackschleifen an die teilnehmenden Bürger rückgekoppelt werden. Soll heißen: Die Menschen haben ein Recht zu erfahren, ob ihre Ideen aufgenommen wurden. Letzteres ist nicht immer möglich, und auch das muss den Bürgern ehrlicherweise mitgeteilt werden. Vorarlberg nimmt übrigens eine Vorreiterrolle bei Bürgerbeteiligungen ein - so sind etwa die „Bürgerräte“ europaweit bekannt. Gut so, denn Beteiligung auf verschiedensten Ebenen sei gerade jetzt von größter Bedeutung, konstatiert Büchel-Kapeller: „Die Politik leidet unter einem enormen Vertrauensverlust. Das hat unter anderem damit zu tun, dass sie mittlerweile den Bezug zum täglichen Leben der Bürger verloren hat. Demokratie funktioniert nicht, indem man die Bürger nur alle paar Jahre zur Wahlurne gehen und ein Kreuz machen lässt.“