Williams und Hamilton wollen den FC Chelsea kaufen

Laut „Sky Sports“ soll der siebenfache Formel-1-Weltmeister sowie die ehemalige Nummer eins der Tenniswelt Serena Williams in den Poker um den FC Chelsea eingestiegen sein. Seit der Invasion Russlands in der Ukraine gelten für die „Blues“ harte Sanktionen - der russische Oligarch Roman Ambramovich, seit 2003 Besitzer des Premier-League-Klubs, will schnellstmöglich verkaufen.