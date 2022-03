Weitere Sanktionen gegen FC Chelsea und Abramovich

Wie die Liga am Samstag mitteilte, hat der Beschluss keine Auswirkungen auf den Trainings- und Spielbetrieb der Mannschaft. Chelsea spielt am Sonntag (15.00 Uhr MEZ) gegen Newcastle United. Großbritannien hatte am Donnerstag im Zusammenhang mit der Invasion Russlands in die Ukraine weitreichende Maßnahmen gegen Chelsea verhängt. Der Champions-League-Sieger darf keine Spielertransfers mehr tätigen, keine Eintrittskarten mehr für Spiele verkaufen und muss sämtliche Fanshops schließen.