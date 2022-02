Abramowitsch ist NICHT mehr Boss beim FC Chelsea!

Der russische Oligarch Roman Abramowitsch hat die Verantwortung beim englischen Champions-League-Sieger Chelsea an die Treuhänder der wohltätigen Stiftung des Fußball-Klubs abgegeben! Das geht aus einer Mitteilung des Premier-League-Vertreters am Samstagabend hervor. Er habe immer im Interesse des Klubs gehandelt, teilte Abramowitsch mit. Wie er schrieb, legt er die Verwaltung und Aufsicht mit sofortiger Wirkung in die Hände der Treuhänder.