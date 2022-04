Linzer Hirsche dürfen nicht mehr gefüttert werden

Kotproben der Tiere hatten - wie berichtet - im Herbst die ernste Situation zu Tage gebracht. Die niederschmetternde Diagnose für die sieben am Linzer Pöstlingberg lebenden Hirsche damals: Die vier Erwachsenen und die drei Jungtiere leiden an Fettleibigkeit und erhöhtem Blutzucker. Spaziergänger und Besucher hatten immer wieder Äpfel, Brot oder auch Maiskolben in das Gehege geworfen. Was wohl gut gemeint war, den Wildtieren aber alles andere als gut tat.