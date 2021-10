Hirsche am Pöstlingberg in Linz sind zuckerkrank

Äpfel, Brot oder auch Maiskolben – immer wieder nehmen Spaziergänger und Besucher „Futter“ mit, um jene sieben Hirsche, die am Pöstlingberg in Linz angesiedelt sind, zu „verwöhnen“. Aber die vermeintlichen Leckereien bekommen den Wildtieren alles andere als gut. Sie leiden an Übergewicht und an erhöhtem Blutzucker.