Grenzenlose Opern-Erlebnisse bei „Crossopera“

Modena, Novi Sad und Linz machten, wie berichtet, für das Projekt „Crossopera“ gemeinsame Sache. Heraus kam eine zeitgenössische Oper in drei für sich stehenden Akten: Desillusionierte Flüchtlinge sinken in der ruhigen Komposition „Traum“ von Jasmina Mitrusic an einer schäbigen Bushaltestelle in einen kollektiven Schlaf und finden dadurch zueinander. Ein Flüchtlingspaar sucht mit seinem Kind in „Die Flucht nach Ägypten“ von Valentin Ruckebier (Libretto von Hermann Schneider) Schutz in einem Krankenhaus - entsprechend aufgewühlter und schärfer klingt dieser Akt. Und Möglichkeiten der menschlichen Solidarität in 14 kurze Szenen verpackte Luigi Cinque in seinem eingängigen musikalischen Beitrag „Was weißt du über die Zukunft?“ (Libretto von Sandro Cappelletto).