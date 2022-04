Vor dem Hexenkessel wartet der Graz-Hit!

Österreichs Handball-Damen haben in der EM-Qualifikation als Tabellenzweiter noch alle Chancen! Zwei Knaller stehen noch an: Mittwoch baut sich in Graz die Weltklasse-Auswahl aus Dänemark auf, am Sonntag geht es in Rumänien um das Ticket für die EURO. Mit Lisa Spalt könnte eine Steirerin im heißen Endspurt ihr Team-Debüt feiern.