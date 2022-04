Brüderpaar hortet in Garage geklautes Warenlager

Auch Bruder festgenommen

Nachdem erst später bekannt wurde, dass der 42-Jährige in der Nähe seiner Wohnadresse auch noch über eine Garage verfügt, statteten die Ermittler der Örtlichkeit neuerlich einen Besuch ab. Dabei sahen sie durch ein Fenster, dass in der versperrten Garage mehrere originalverpackte Kartons mit Gartenvertikutierern abgestellt waren. Nur wenige Minuten später erschien der 39-jährige Bruder des Beschuldigten und versuchte die Gegenstände in seinen Pkw zu räumen, um diese abzutransportieren. Dabei wurde er von den Polizisten beobachtet und festgenommen. Sämtliche in der Garage befindlichen Gegenstände - es handelte sich dabei um Treibstoff, Elektrogeräte, Haushaltsartikel, Bekleidung, Möbel, und Lebensmittel - wurden sichergestellt. Bei der durch die Staatsanwaltschaft Wels angeordneten Hausdurchsuchung in der Wohnung des 39-Jährigen fanden die Polizisten weiteres Diebesgut. Inwiefern der 39-Jährige seinen Bruder aktiv bei den Diebstählen unterstützt hatte, ist noch unklar. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.