Austria und die Lizenz: Ein Wettlauf mit der Zeit

Spätestens am Donnerstag muss die Austria ihren Protest gegen die Lizenz-Verweigerung in erster Instanz bei der Liga einreichen, neue Dokumente vorlegen bzw. „Feinjustierungen“ in den bereits eingereichten Unterlagen durchgeführt haben. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit am Verteilerkreis, AG-Vorstand Krisch führte auch rund um das Salzburg-Spiel laufend Gespräche in seinem Büro und den Räumlichkeiten des VIP-Klubs.