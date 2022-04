Bundesliga verweigert Austria Wien die Lizenz!

In Wien-Favoriten zeigte man sich am Mittwoch optimistisch, einen Ausgang wie im Vorjahr zu finden. Man müsse der Liga „weitere Unterlagen“ vorlegen, erklärte der Klub, während sich Vorstand Gerhard Krisch zuversichtlich zeigte, „alle Themen rechtzeitig“ klären zu können. Mit dem Einstieg der Investoren-Gruppe um Jürgen Werner sei ein erster Schritt in Richtung der wirtschaftlichen Stabilisierung des Vereins gelungen, so Krisch. „Aufgrund der Komplexität und Einmaligkeit des Investoren-Einstiegs ist es nachvollziehbar, dass die Bundesliga weitere Rückfragen an uns stellt.“