Ärger nach Bundesliga-Hit: Schiri kritisiert VAR

Ciochirca forderte unterdessen eine Änderung in den Richtlinien. In Zukunft solle es unterstützt werden, dass die Schiedsrichter bei strittigen Entscheidungen den „On-Field-Review“ auf dem Platz selbst vornehmen. „Momentan haben wir ein Problem mit einer Bewertungsgrundlage“, die automatisch einen Abzug in der Schiedsrichter-Bewertung nach sich ziehen würde, wenn man eine Überprüfung am Spielfeldrand durchführe, erklärte Ciochirca.