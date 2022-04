Verfahrenshelfer: „Ich erwarte einen Freispruch“

Wilhelm Deutschmann (53) ist eigentlich Wirtschaftsanwalt und Spezialist für Sanierungs- und Insolvenzrecht. Die Begeisterung darüber, dass er als Verfahrenshelfer (Pflichtverteidiger) für jenen Afghanen (15) auserkoren wurde, der im Verdacht steht, am 30. März mit zwei Landsleuten (je 15) und einem Iraner (14) eine Schülerin (16) in einem Stiegenhaus nahe des Linzer Hauptbahnhofs mehr als eine Stunde lang vergewaltigt zu haben, war zunächst endenwollend. „Beim Lesen des Aktes sind mir dann aber Ungereimtheiten aufgefallen, die etliche Fragen aufwerfen. Vieles ist für mich einfach nicht stimmig, was das Opfer behauptet“, erklärt Deutschmann.