Nach Einbruch brannte Scheune bei der Burgruine

Zunächst brachen Unbekannte in den Innenhof der Ruine ein, rissen eine Kamera aus der Verankerung und knackten eine Getränkekasse. Auch weitere Türen wurden aufgebrochen. Danach dürfte der Werkzeugschuppen das Interesse der Kriminellen geweckt haben. Dort nahmen sie eine Motorsense mit. Kurze Zeit später stand die Scheune in Vollbrand. Ein Kleintraktor samt Anhänger und reichlich Werkzeug wurden ein Raub der Flammen. Ein Lkw-Fahrer bemerkte das Feuer und schlug Alarm. Den Florianis gelang es zumindest, einen Schaden an der Ruine zu verhindern, der Schuppen wurde aber völlig zerstört. Aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs wird eine Brandstiftung vermutet.