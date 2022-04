Warum sich Glasner beim FC Barcelona entschuldigt

Hinteregger: „Das war ein brutales Spiel“

Zu den besonderen Fan-Lieblingen zählt neben Glasner auch Martin Hinteregger. Der ÖFB-Verteidiger wurde von den Eintracht-Fans schon während der Partie regelmäßig mit „Hinti, Hinti“-Sprechchören bejubelt, noch lange nach dem Schlusspfiff machte der Kärntner auf dem Rasen der Arena mit tausenden Schlachtenbummlern auf den Tribünen die Welle. „Das war ein brutales Spiel. Wir haben so extrem aufpassen müssen, in jeder Aktion“, sagte Hinteregger. „Zum Glück haben wir heute unsere Konter cool ausgespielt und auch vergoldet. Dass es am Ende nochmals eng geworden ist, war eigentlich logisch.“