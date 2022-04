Auktionshaus versteigert Space-Shuttle-Computer

Beide Komponenten, deren Wert das Auktionshaus auf mehr als 50.000 US-Dollar schätzt, haben große kreisförmige Öffnungen auf der Rückseite, die an Luftkanäle zur Kühlung angeschlossen wurden. Ein Etikett mit der Aufschrift „Flown Hardware“ an der CPU zeigt an, dass diese im Oktober 1991 nach dem Flug STS-40 aus der Columbia entfernt wurde. Ein analoger Zähler verrät zudem die geleisteten Betriebsstunden: 4104.