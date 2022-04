Endgültiges Aus für Kunstmesse Art Bodensee

Zu viele Gegenargumente

„Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, aber aufgrund der zahlreichen Gegenargumente haben wir uns nun entscheiden müssen, die Art Bodensee auch in Zukunft nicht mehr durchzuführen,“ äußerte sich Messe-Chefin Sabine Tichy-Treimel dazu. Zu den Gegenargumenten zählt auch, dass nur wenige Tage nach der Art Bodensee die Kunstmesse in Karlsruhe an den Start geht. Und für zwei Messen dieser Art in unmittelbarer Nähe ist die Nachfrage nicht groß genug.