1000 Parkplätze nur noch für die Pendler

Nach jahrelangen Verschiebungen ist es nun bereits in wenigen Wochen so weit: Die Parkgarage in der Hermann-Winger-Gasse, mit mehr als 1000 Stellflächen eine der größten in St. Pölten, wird dann nur noch für Öffi-Nutzer zur Verfügung stehen. Viele Nicht-Pendler müssen sich dadurch nach Alternativen umsehen.