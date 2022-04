Neuinfektionen: Wieder warten auf Corona-Zahlen

Und wieder heißt es warten auf die Corona-Zahlen: Am Tag der Verkündung neuer Lockerungen, die ab Samstag in Österreich gelten, waren auch am Donnerstagnachmittag noch keine offiziellen Angaben zur Infektionslage im Land verfügbar. Einmal mehr lässt derzeit nur die EMS-Morgenmeldung eine Einschätzung zu: 9327 Fälle wurden seit Mittwoch gemeldet.