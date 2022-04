Gregor Glanz „scheint“ in Australien

Mit Single in australischen Charts

Und zwar gleich über Australien, denn die neue Country-Rock-Single „Radio Star“, die er mit seiner Band Shine auf den Markt brachte, ist dort bereits in den Charts. „Wir waren einfach mutig, haben Zeit und Geld investiert“, erzählt er im Gespräch mit der „Krone“. Weiters plant er, „schon bald nach Down Under zu fahren, um dort noch mehr unserer Songs zu präsentieren. Dazwischen heißt es aber vor allem nicht locker lassen und sich nicht vom Kurs abbringen lassen.“