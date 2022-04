Drei Jesu-Darsteller in der heurigen Inszenierung

Ab 12. Juni ist es wieder soweit. Das 1926 errichtete, architektonisch einmalige Passionsspielhaus öffnet seine Tore, wobei sich die Verantwortlichen für das ewige Spiel des „Lebens, Leidens, Sterbens und Auferstehens“ von Jesu Christus viel Neues haben einfallen lassen. Hierbei trägt man im Vorfeld die Hoffnung in sich, dass dieses Mysterienspiel – es wurzelt auf ein Gelöbnis aus der Vergangenheit und stellt seither auch durch die Stürme, welche diese Jahrhunderte mit sich brachten, einen verbindenden Teil der Identität des Dorfes und seiner jeweiligen Gemeinschaft dar – nicht zu einem „reißerischen Volkstheater“ verkommt, in dem die Unterhaltung im Fokus steht. Entwarnung kommt auf diese Bedenken von Michael Juffinger, Obmann des Passionsspielvereins, der außerdem einer der Jesu-Darsteller ist. „Es wird eine Passion der Emotionen und nicht der Attraktionen“, betont er. Die Thierseer verstehen ihr Spiel seit Anbeginn an als Solidaritätsbekundung – da diese ja aus dem Wunsch heraus entstand, den Krieg zu vermeiden. Dieser Aspekt ist nun aktueller denn je und wird bei allen 25 Aufführungen von Juni bis in den Oktober hinein auch nicht außer Acht gelassen.