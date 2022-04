Drama bei Holzarbeiten: Mann stürzt in den Tod

Im Zuge von privaten Holzarbeiten war der 71-Jährigen am Dienstag um 12.20 Uhr in Schoppernau in 43 Grad steilem Gelände mit dem Ansägen einer 35 Meter hohen Fichte beschäftigt. Als der Baum zu knicken begann, dürfte der Pensionist laut Polizeiinformationen seine Stehposition verändert haben, woraufhin er im nassen Gelände ausrutschte und in weiterer Folge 35 Meter den Steilhang hinabrutschte.