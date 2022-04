Daumenhalten für zwei Steirer bei „The Voice Kids“

Mit Lena Meyer-Landrut, Michi und Smudo (Fanta 4), Alvaro Soler und Wincent Weiss sitzen fünf Superstars der deutschen Musikszene in der Jury von „The Voice Kids“, einer Talente-Show, die vor Kurzem in die zehnte Auflage ging. Diese Profis mit seiner Stimme zu überzeugen, ist eine Meisterleistung, die Nina Matzl aus Kirchberg an der Raab und Gabriel Matosevic aus St. Michael gelang.