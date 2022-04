Fivers wählen Graz als Viertelfinalgegner

Nach dem Abschluss der HLA-Meisterliga am Samstagabend haben tags darauf die ersten drei ihre Viertelfinalgegner gewählt. Die erstplatzierten Fivers WAT Margareten entschieden sich für HSG Graz (8.), das zweitgereihte Team aus Hard suchte sich Schwaz Handball Tirol (7.) aus. Auch Bregenz blieb als Dritter bei der Reihung laut Tabelle und trifft auf HC Linz (6.). Für UHK Krems (4.) blieb demnach SG Westwien als Gegner in der am 22./23. April startenden „best of three“-Serie.