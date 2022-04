Zwei Männer stahlen von Baustelle Rüttelstampfer

Die Täter haben am Dienstag in der Zeit zwischen 23 und 23.20 Uhr zugeschlagen. “Die zwei männliche, bislang unbekannte Täter stahlen in Kirchberg von einer Baustelle einen angeketteten Rüttelstampfer der Marke BOMAG, Type BT60, indem sie das Vorhängeschloss aufzwickten“, heißt es seitens der Polizei.