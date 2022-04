Das sind unsere Film- und Serientipps der Woche

„The Kardashians“ in neuer Realityshow auf Disney+

„The Kardashians“ startet bei Disney+ und gibt uns private Einblicke in das Leben der weltbekannten Influencer-Familie. Damit knüpft „The Kardashians“ an die Vorgängerserie „Keeping Up with the Kardashians“ an, die in den Jahren 2008 bis 2021 in stolzen 280 Folgen bereits nach einem ähnlichen Konzept funktioniere.