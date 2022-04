Lakers-Desaster: Aprilscherz von James wurde wahr

Karriereende noch kein Thema

Dass nun eher mittelmäßige Teams wie die New Orleans Pelicans oder die San Antonio Spurs mit dem Wiener Jakob Pöltl anstelle der Lakers beim sogenannten Play-in-Turnier um weitere Tickets für die Endrunde spielen, muss in L.A. besonders wehtun. Ein Karriereende ist für James, der bei seinen Stationen in Cleveland, Miami und Los Angeles jeweils mindestens einen Titel holte, noch kein Thema. Er will in der NBA bleiben, bis sein 17 Jahre junger Sohn Bronny in die Liga kommt und eine Saison als Vater-Sohn-Gespann auflaufen.