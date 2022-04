Bis zu 18 Monate Lieferzeit bei Elektroautos!

Am meisten Geduld braucht, wer einen Audi Q4 e-tron bestellen möchte: Vor dem Ablauf von 18 Monaten braucht man hier nicht mit der Auslieferung rechnen, wie die Neuwagenplattform Carwow ermittelt hat. In Worte: anderthalb Jahre! Wie es dann mit der E-Mobilitäts-Förderung aussieht, steht in den Sternen.