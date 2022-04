Höchste Auszeichnung des Landes überreicht

Der 1939 in Wien geborene Wolfgang Mantl folgte 1965 dem Ruf an die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz. 1979 wurde er Ordinarius für Politikwissenschaft und Verfassungsrecht, bis zu seiner Emeritierung 2007 war er Leiter der Abteilung für Politikwissenschaft sowie Allgemeine Staats- und Verfassungslehre. Jahrzehntelang wirkte Mantl in der Steiermark an den Schnittstellen von Wissenschaft und Politik. In den Jahren 1979 bis 1990 war er führend an der Reform der Steiermärkischen Landesverfassung beteiligt. In dieser Zeit wurden unter anderem 1982 der Landesrechnungshof eingerichtet und 1986 das Volksrechtegesetz geschaffen.