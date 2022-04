Sieben Listen kämpfen um die Stimmen

Wie sieht denn der Wahlmodus aus?

Üblicherweise werden in zwei Kurien per Briefwahl die Listen gewählt. Sie besetzen die 43 Mandate in der Vollversammlung bzw. 29 Mandate in der Kurie der angestellten Ärzte und 14 Mandate in der Kurie niedergelassene Ärzte. Wahltagi st der 7. April. Bis dahin müssen alle Wahlkuverts bei der Landeswahlbehörde eingetroffen sein. Es kann an diesem Tag aber auch persönlich von 8 bis 12 Uhr im Wahllokal in der Ärztekammer gewählt werden.