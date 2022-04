Wofür braucht es heute noch einen Nationalpark?

Herr Wölger, Sie wurden soeben für weitere fünf Jahre als Geschäftsführer des Nationalparks Gesäuse bestätigt. Welche Vorhaben stehen ganz oben auf Ihrer Prioritätenliste?

Planung ist in einem Nationalpark sehr wichtig, deshalb reicht unser Managementplan bis ins Jahr 2031. Unser Schwerpunkt liegt sicher auf dem Zulassen von Wildnis. Aber auch der Schutz des nächtlichen Sternenhimmels ist uns ein großes Anliegen - übrigens über die Grenzen des Nationalparks hinaus. Unsere vielen endemischen Insekten- und Pflanzenarten wollen wir noch stärker ins den Fokus der Öffentlichkeit rücken - also all das, was wirklich nur hier bei uns erlebbar ist.