Bayerns Wechselfehler: Kein Protest wegen Hoeneß?

„Revanchieren“ sich nun die Freiburger? Am Samstag standen für rund 20 Sekunden zwölf Bayern-München-Spieler gleichzeitig auf dem Spielfeld, das Spiel gewann der Rekordmeister mit 4:1. Bis Montag kann Freiburg Protest einlegen, noch hat der Verein keine Entscheidung getroffen. In der Rechts- und Verfahrensordnung des Deutschen-Fußball-Bundes heißt es: „War in einem Spiel ein Spieler nicht spiel- oder einsatzberechtigt, so ist das Spiel für die Mannschaft, die diesen Spieler schuldhaft eingesetzt hatte, mit 0:2 verloren und für den Gegner mit 2:0 gewonnen zu werten (…).“