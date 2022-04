17 Sekunden am Platz - dann trifft er gegen Bayern

Es war sein 100. Treffer für den Klub. Mit 32 Toren nach Einwechslungen ist Petersen zudem der erfolgreichste Joker der Bundesliga. Erst am Freitag hatte Freiburg den Vertrag des 33-Jährigen verlängert. Am Ende war sein Blitz-Treffer jedoch zu wenig, die Münchner gewannen am Ende mit 4:1.