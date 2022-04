Bayerns Wechselfehler: Freiburg prüft Einspruch

Zwayer konkretisiert

Felix Zwayer, der als Video-Referee zuständig war, erwartet nicht zwingend Konsequenzen für den FC Bayern. „Es ist aus meiner Sicht nicht mit der Situation zu vergleichen, wenn ein Spieler, der nicht im Spielbericht drin steht, am Spiel teilnimmt“, sagte Zwayer am Samstagabend im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF. „Tatsächlich ist es so, dass der Spieler, der zu viel auf dem Platz war, grundsätzlich ein spielberechtigter Spieler war, der zu einem Zeitpunkt auf dem Spielfeld stand, wo er nicht hätte stehen sollen“, erklärte er. „Das ist in den Fußballregeln geregelt und nicht in den Statuten, wie damit umzugehen und zu verfahren ist.“